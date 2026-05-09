FOTO | Avellino ai playoff: martedì la sfida con il Catanzaro, il regolamento Ecco il tabellone completo con le relativi accoppiamenti dopo le sfide del turno preliminare

Venezia e Frosinone in Serie A, Monza e Palermo in semifinale playoff, Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia per il turno preliminare playoff, Sudtirol-Bari ai playout (andata e ritorno), Reggiana, Spezia e Pescara retrocesse in Serie C: questi sono i verdetti della regular season di Serie B con i lupi che confermano l'ottavo posto con la vittoria contro il Modena con le sconfitte del Cesena e del Mantova nell'epilogo stagionale. Martedì (ore 21) la squadra di Ballardini sarà ospite del Catanzaro, quinto in classifica già da due settimane e reduce dalla sconfitta indolore tra le mura amiche contro il Bari (2-3). I playoff inizieranno con Modena-Juve Stabia, in programma martedì (ore 18.45). Clicca qui per la fotogallery dei tifosi.

Il regolamento del turno preliminare playoff

L'Avellino giocherà contro il Catanzaro in trasferta in virtù della peggior posizione in classifica. In caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti i tempi supplementari, ma non i rigori. In caso di ulteriore pareggio dopo i 120’ sarà la squadra posizionata meglio in classifica, il Catanzaro, a passare il turno. La vincente del turno Catanzaro-Avellino affronterà il Palermo, quarto al termine della stagione regolare.

Il calendario di playoff e playout

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 12 maggio (6ª Modena - 7ª Juve Stabia): ore 18.45

Martedì 12 maggio (5ª Catanzaro - 8ª Avellino): ore 21

Semifinali (andata)

Sabato 16 maggio (6ª Modena / 7ª Juve Stabia - 3ª Monza): ore 20

Domenica 17 maggio (5ª Catanzaro / 8ª Avellino - 4ª Palermo): ore 20

Semifinali (ritorno)

Martedì 19 maggio (3ª Monza - 6ª Modena / 7ª Juve Stabia): ore 20

Mercoledì 20 maggio (4ª Palermo - 5ª Catanzaro / 8ª Avellino): ore 20

Finali

Domenica 24 maggio (andata): ore 20

Venerdì 29 maggio (ritorno)* - ore 20

* Da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica

Eventuale Playout

Venerdì 15 maggio (andata) - 17ª Bari - 16ª Sudtirol: ore 20

Venerdì 22 maggio (ritorno) - 16ª Sudtirol - 17ª Bari: ore 20