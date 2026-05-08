Il futuro dell'architettura e della cittadinanza attiva tra i banchi di scuola l'Istituto comprensivo Calvario-Covotta protagonista a MacroScuola 2025/26

Gli alunni delle classi terze dell'Istituto comprensivo Calvario-Covotta di Ariano Irpino hanno ottenuto un importante riconoscimento a livello regionale, attraverso un affascinante progetto innovativo.

La scuola si è classificata al terzo posto nella selezione campana del concorso nazionale MacroScuola 2025/26 – “Dove Abita il Futuro”, promosso da Ance Giovani.

Il progetto si è concentrato sulla riqualificazione di un edificio comunale in disuso situato in via Fontananuova. Gli studenti hanno ideato un centro polifunzionale pensato per rispondere alle esigenze della comunità e dei giovani, integrando spazi di coworking, aree dedicate allo studio e alla socialità, e una residenza per studenti e ricercatori fuori sede.

Il lavoro è stato supportato da una dettagliata documentazione tecnica, con elaborati grafici 2D e modelli 3D realizzati dagli alunni attraverso software di progettazione professionale. Particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità ambientale, immaginando una struttura ad alta efficienza energetica.

Questo risultato premia l'impegno e la creatività dei ragazzi, coordinati dai docenti Giovanni Cardillo, Leonardo Mottola, Rosita D'Alessandro e Olimpia Grasso, che hanno guidato il gruppo in tutte le fasi della progettazione, dal rilievo iniziale alla presentazione finale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente Scolastica Filomena Colella, che ha voluto rivolgere parole di vivo apprezzamento agli studenti e ai docenti coinvolti nel progetto:

"Questo importante traguardo rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. I nostri alunni hanno dimostrato competenza, creatività, spirito di collaborazione e una forte sensibilità verso i temi della sostenibilità e della cittadinanza attiva".

La dirigente ha inoltre sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, congratulandosi con i docenti per la passione e la professionalità dimostrate:

"Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ai ragazzi e ai professori che li hanno accompagnati con dedizione in questo percorso. Esperienze come questa testimoniano come la scuola possa essere un laboratorio di idee, innovazione e partecipazione concreta al futuro del territorio".

Il riconoscimento ottenuto a MacroScuola conferma ancora una volta l’impegno dell’IC Calvario-Covotta nel promuovere percorsi formativi capaci di valorizzare il talento degli studenti e di renderli protagonisti attivi del cambiamento.