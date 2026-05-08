Unicef Avellino: campagna nazionale del diritto al gioco Ecco gli obiettivi

L'unicef comitato provinciale Avellino, per celebrare la giornata mondiale del diritto al gioco, promuove sul territorio provinciale irpino la campagna nazionale dcon questi obiettivi:

1. Sensibilizzare: far conoscere l’importanza del gioco per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini, quale strumento di espressione culturale e possibile punto di incontro tra culture diverse; strumento di prevenzione primaria a contrasto dell’azzardopatia.

2. Promuovere i diritti: riconoscere e affermare il diritto al gioco come fondamentale per il benessere dei bambini, quale attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo, in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza.

3. Fare rete: costruire connessioni e collaborazioni tra l’Unicef e le altre realtà locali, quale fattore determinante per il benessere utile per il miglioramento della qualità della vita.

4. Creare comunità: facilitare occasioni di incontro tra famiglie, bambini e comunità, favorendo la socializzazione e il divertimento, in quanto il gioco è fattore di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale.

Con tali intenti viene esteso l’invito per lo svolgimento delle iniziative a soggetti pubblici e privati (enti, istituzioni, associazioni, aziende, ditte) in grado di gestire in autonomia e autosufficienza attività significative come momenti ludico/ricreativi nel rispetto delle proprie competenze.