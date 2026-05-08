Unicef Avellino: campagna nazionale del diritto al gioco

L'unicef comitato provinciale Avellino, per celebrare la giornata mondiale del diritto al gioco, promuove sul territorio provinciale irpino la campagna nazionale dcon questi obiettivi:
1. Sensibilizzare: far conoscere l’importanza del gioco per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini, quale strumento di espressione culturale e possibile punto di incontro tra culture diverse; strumento di prevenzione primaria a contrasto dell’azzardopatia.
2. Promuovere i diritti: riconoscere e affermare il diritto al gioco come fondamentale per il benessere dei bambini, quale attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo, in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza.
3. Fare rete: costruire connessioni e collaborazioni tra l’Unicef e le altre realtà locali, quale fattore determinante per il benessere utile per il miglioramento della qualità della vita.
4. Creare comunità: facilitare occasioni di incontro tra famiglie, bambini e comunità, favorendo la socializzazione e il divertimento, in quanto il gioco è fattore di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale.
Con tali intenti viene esteso l’invito per lo svolgimento delle iniziative a soggetti pubblici e privati (enti, istituzioni, associazioni, aziende, ditte) in grado di gestire in autonomia e autosufficienza attività significative come momenti ludico/ricreativi nel rispetto delle proprie competenze.