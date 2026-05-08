Avellino-Modena 1-0, tabellino e voti: lupi ai playoff, ecco tutti i verdetti Martedì (ore 21) Catanzaro-Avellino al "Ceravolo", turno preliminare degli spareggi promozione

L'Avellino batte il Modena (1-0) con Missori che apre all'autorete di Bagheria al minuto 41 e per la qualificazione playoff non occorre nemmeno la combinazione utile. Sconfitte per il Cesena (3-4 contro il Padova) e per il Mantova (5-0 a Frosinone) e i lupi giocheranno il turno preliminare degli spareggi promozione. Martedì (ore 21) l'Avellino sarà ospite del Catanzaro al "Ceravolo": gara secca con supplementari in caso di parità al 90' (al termine dei supplementari in caso di parità andrà in semifinale la squadra con la miglior posizione in classifica).

I verdetti della regular season

Promozione in Serie A: Venezia e Frosinone

Semifinale playoff: Monza e Palermo

Turno preliminare playoff: Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia

Playout: Sudtirol-Bari

Retrocesse in Serie C: Reggiana, Spezia e Pescara

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Trentottesima Giornata

Avellino-Modena 1-0

Marcatori: 44' pt aut. Bagheria

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne (31' st Palumbo); Patierno (42' st Biasci), Russo (42' st Sgarbi). All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Kumi, Armellino, Le Borgne, Volpe

Modena (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz (17' st Beyuku); Imputato, Pyythia (1' st Sersanti), Arnaboldi, Wiafe (28' st Fabbri), Cotali; Gliozzi (1' st Defrel), Mendes (34' st De Luca). All. Sottil. A disp. Maran, Laidani, Massolin, Nador, Colpo, Giuyong

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Pyythia (M), Izzo (A)

Assistenti: Votta e Pressato

Quarto ufficiale: Acquafredda

VAR e AVAR: Aureliano e Rutella

Recupero: 1' pt, 3' st