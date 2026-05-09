"Dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nell'agroalimentare" Partecipazione e confronto costruttivo ad Ariano

Grande successo per il dibattito “Dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare” organizzato ad Ariano Irpino.

Partecipazione e confronto costruttivo all’incontro “dalle aree interne al futuro: innovazione e tradizione nella filiera agroalimentare” svoltosi presso il ristorante Villa Kristall di Ariano Irpino.

L’evento ha rappresentato un importante momento di dialogo sui temi dello sviluppo del territorio, della valorizzazione delle aree interne e delle prospettive legate alle filiera agroalimentare, coinvolgendo cittadini, amministratori, professionisti e rappresentanti istituzionali.

Molti sono stati gli spunti emersi nel corso della serata, idee e proposte concrete per affrontare le sfide future con spirito di collaborazione e attenzione alle esigenze della comunità.

L’assessore all’agricoltura della regione Campania, Maria Carmela Serluca, ha ribadito la necessità di riportare al centro del dibattito politico il tema dell’agricoltura, considerata risorsa strategica per il rilancio economico e sociale delle aree interne.

Le conclusioni sono state affidate a Clemente Mastella che ha invece evidenziato come le forze politiche a sostegno del candidato sindaco Carmine Grasso sono quelle che stanno lavorando e hanno lavorato concretamente per l’unità del campo largo anche ad Ariano Irpino, seguendo il modello regionale. Ha inoltre sostenuto che “il partito Noi di Centro rappresenta una forza politica moderata e territoriale, capace di intercettare quella parte di elettorato che oggi non si sente rappresentata né dalla destra e né dalla sinistra tradizionale”.