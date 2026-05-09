Deposito agricolo in fiamme: i vigili del fuoco evitano il peggio L'incendio ha coinvolto la struttura e diverso materiale depositato al suo interno

I vigili del fuoco del comando di Avellino sono intervenuti in via Corte Marine, nel comune di Santa Lucia di Serino, per un incendio che ha interessato una baracca in ferro adibita a deposito agricolo, situata all’interno di un fondo in uso a un’azienda agricola locale.

Le fiamme hanno coinvolto la struttura e diverso materiale depositato al suo interno, rendendo necessario il tempestivo intervento delle squadre operative.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Zigarelli sono giunti sul posto con una squadra completa e un’autopompa serbatoio (Aps), supportati successivamente da ulteriori unità e da un’autobotte per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio evitando ulteriori propagazioni alle aree circostanti. Non si registrano persone coinvolte.