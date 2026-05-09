Ariano: guardate in che condizioni versa la strada provinciale 236 Provincia assente. A piedi o in auto è diventato ad altissimo rischio attraversare questa arteria

A piedi o in auto è diventato ad altissimo rischio attraversare la provinciale 236 che porta alla località Casone e Orneta ad Ariano Irpino. Non è solo la strada disastrata in più punti a partire dagli innesti abbandonati al proprio destino, ma la presenza di erba altissima che ha letteralmente sommerso guard rail e aiuole nei due imbocche della variante Manna-Tre Torri.

"Ci facciamo ogni giorno un bel segno di croce, prima di incamminarci a piedi lungo questa strada - ci dice uno dei tanti camminatori - prima si respirava la pace qui giù. Oggi tra camion che passano continuamente, auto che sfrecciano, erba altissima soprattutto in piena curva, siamo esposti ad ogni rischio. E' un degrado totale".

Sotto accusa la provincia di Avellino. E' un problema che abbiamo più volte segnalato da anni con estrema urgenza, ma al momento la 236 resta davvero una strada di nessuno!