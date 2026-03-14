Svincoli Manna ad altissimo rischio ad Ariano: Provincia latitante Promesse disattese e impegni non mantenuti. Una vicenda davero assurda

Domani si vota per il rinnovo del consiglio provinciale ad Avellino e oggi possiamo affermare con certezza che nessun intervento è stato effettuato, neppure in zona cesarini sui due svincoli di località Manna ad Ariamo Irpino.

Promesse disattese e impegni non mantenuti. Una vicenda assurda che ci ha visto lottare da anni senza purtroppo venirne a capo. La parola "innesti" era diventata quasi un incubo per qualche amministratore. Abbiamo provato ad interessare più cariche amministrative dell'ente fino a qualche giorno fa, ma nulla. Quella in questione sembra essere la strada di nessuno. La situazione attuale è disastrosa, danni ingenti e continui alle auto in transito e su una delle due rampe vi sarebbe anche una perdita d'acqua. E' un calvario quotidiano per chi viaggia in direzione Casone-Orneta sia all'andata che al ritorno.

Ecco i nostri titoli uno dopo l'altro su questa amara vicenda che ha davvero dell'incredibile:

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Ci viene da aggiungere una sola parola che vale più di tutti questi titoli messi insieme: "Vergognoso"!!!