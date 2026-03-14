Svincoli Manna ad altissimo rischio ad Ariano: Provincia latitante

Promesse disattese e impegni non mantenuti. Una vicenda davero assurda

svincoli manna ad altissimo rischio ad ariano provincia latitante

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Domani si vota per il rinnovo del consiglio provinciale ad Avellino e oggi possiamo affermare con certezza che nessun intervento è stato effettuato, neppure in zona cesarini sui due svincoli di località Manna ad Ariamo Irpino.

Promesse disattese e impegni non mantenuti. Una vicenda assurda che ci ha visto lottare da anni senza purtroppo venirne a capo. La parola "innesti" era diventata quasi un incubo per qualche amministratore. Abbiamo provato ad interessare più cariche amministrative dell'ente fino a qualche giorno fa, ma nulla. Quella in questione sembra essere la strada di nessuno. La situazione attuale è disastrosa, danni ingenti e continui alle auto in transito e su una delle due rampe vi sarebbe anche una perdita d'acqua. E' un calvario quotidiano per chi viaggia in direzione Casone-Orneta sia all'andata che al ritorno. 

Ecco i nostri titoli uno dopo l'altro su questa amara vicenda che ha davvero dell'incredibile:

Ariano e gli svincoli dimenticati sulla Variante Manna: strada impraticabile

Ariano e gli svincoli della vergogna di località Manna: è arrivato anche ottobre

Ariano: peggiora il dissesto delle due intersezioni stradali Manna-Tre Torri

Ariano: che impresa dalla Variante Manna raggiungere Orneta e Casone

Ariano, Variante Manna-Tre Torri: difficoltà enormi per raggiungere Orneta

Ariano: "Quanti braccetti dobbiamo sostituire ancora per la vostra inerzia?"

Provincia e Rfi litigano e il cittadino è costretto a riparare le buche/VIDEO

Svincoli impraticabili sulla Variante Manna-Tre Torri: appello alla Provincia

Svincoli variante Manna: tutto tace e le condizioni della strada peggiorano

Ariano, svincoli variante Manna: lavori "iniziati" e non portati a termine

Rampe di svincolo variante Manna-Tre Torri: noi non molliamo e c'è una risposta

Ci viene da aggiungere una sola parola che vale più di tutti questi titoli messi insieme: "Vergognoso"!!!

Ultime Notizie