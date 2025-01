Ariano: peggiora il dissesto delle due intersezioni stradali Manna-Tre Torri Ennesimo appello urgente alla Provincia di Avellino

Rfi ripara le strade utilizzate per raggiungere il cantiere della stazione Hirpinia in località Santa Sofia ad Ariano Irpino, lungo il tratto Casone-Fiumarelle, in cui avviene in transito dei mezzi pesanti h24 sia all'andata che al ritorno e la provincia non riesce ad intervenire sui due innesti della Variante Manna-Tre Torri.

Parliamo di due tratti di 300 metri ognuno, li abbiamo misurati stamane, entrambi in totale dissesto. E' diventato veramente snervante e ad altissimo rischio, soprattutto nelle ore serali attraversarli.

E' l'ennesimo appello che facciamo all'ente provincia senza mai aver ottenuto una risposta. Forse si aspetta un incidente prima di mettere in sicurezza e asfaltare queste due diramazioni. Ci riproviamo ancora una volta con la speranza di ricevere ascolto.