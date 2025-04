Solofra, Lite davanti al panificio: obbligo di presentazione per il 44enne Il processo, con rito abbreviato, si svolgerà il prossimo 12 maggio

di Paola Iandolo

Convalidato l’arresto del 44enne fermato dai carabinieri di Solofra. L’uomo era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito all’aggressione avvenuta davanti al panificio della Città della Concia. I militari erano intervenuti a sedare una lite nei pressi di un panificio. Il Magistrato, accogliendo l'istanza dell'avvocato Claudio Frongillo, ha scarcerato l'imputato, disponendo l'obbligo di presentazione presso l'autorità giudiziaria per tre volte a settimana. Fissata la data per la discussione del rito abbreviato. Il processo si terrà il prossimo 12 maggio.

L’episodio si è verificato nel fine settimana. Nonostante i tentativi di calmare l’uomo, quest’ultimo ha reagito con violenza, opponendo resistenza e passando all’aggressione fisica. La rapida reazione dei militari ha scongiurato conseguenze più serie.