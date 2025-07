Ariano: "Quanti braccetti dobbiamo sostituire ancora per la vostra inerzia?" Situazione insostenibile lungo i due innesti di località Manna

"Abbiate il coraggio di chiudere la strada, stiamo subendo danni ingenti ogni giorno alle nostre auto. Non serve a nulla il braccio di ferro e lo scontro con Rfi, anzi ha peggiorato la situazione e inasprito gli animi. La strada era in condizioni pessime già prima del passaggio dei camion della ferrovia". Non si contano le nostre denunce.

E' quanto affermano gli abitanti di località Orneta e Casone ad Ariano Irpino, costretti a percorrere ogni giorno i due innesti gruviera della Variane Manna.

E' diventato davvero un calvario. Non se ne può più. Braccetti delle sospensioni a volontà e file dai meccanici. Nei mesi scorsi esultammo tutti inutilmente per un falso avvio dei lavori. Poi i ripetuti appelli caduti nel vuoto, la decisione della provincia di vietare il transito ai mezzi pesanti con il girotondo complicato nella mini rotatoria di Casone e lo scontro in atto con Rfi. E intanto si continua a penare...