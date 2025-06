Svincoli stradali vietati ai camion della ferrovia: ecco cosa accade ora/VIDEO E' caos lungo la strada provinciale 236 in località Casone ad Ariano Irpino

Costretti ad imboccare una mini rotatoria, con la speranza che non vi siano ostacoli, auto parcheggiate nella piazzola per poi proseguire lungo la strada proviciale 236 diventata ora ad altissimo rischio per i residenti, per coloro che la percorrono a piedi quotidianamente e per i tanti animali domestici a rischio investimento.

E' l'odissea degli autotrasportatori e degli abitanti di contrada Casone ad Ariano Irpino, dopo l'ordinanza della Provincia che impone il divieto di transito dai due svincoli di località Manna per chi proviene o si immette sulla Variante.

La strada è dissestata, per la verità lo era anche prima del passaggio dei mezzi pesanti della ferrovia e la provincia di Avellino è arrivata allo scontro con Rfi. Ce ne siamo occupati un'infinità di volte questo è solo uno dei tanti articoli.

In parole semplici e comprensibili a tutti: "O ci asfaltate la strada da voi utilizzata, in questo caso i due svincoli e rampe di accesso o da qui non passate". E così è stato. La questione ora è finita sul tavolo del prefetto di Avellino.