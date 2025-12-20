Avellino-Palermo: le probabili formazioni Alle 17.15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la diciassettesima giornata di Serie B

Con il ritorno di Milani nell'elenco dei convocati, con Rigione out per scelta tecnica e con ben 7 indisponibili per infortunio (Kumi, Insigne, Marchisano, Pane e i lungodegenti Armellino, D'Andrea e Favilli): alle 17.15 l'Avellino affronterà il Palermo al "Partenio-Lombardi" per l'ultima gara casalinga del 2025. Appare presumibile la difesa a 3 per i lupi con Enrici, Simic e Fontanarosa nel pacchetto arretrato davanti a Daffara. A centrocampo ci sarà il ritorno di Palmiero in regia con Sounas e Besaggio nei ruoli di mezzala. Sulle fasce agiranno Missori a destra e Cancellotti a sinistra con Tutino e Biasci in attacco. Il Palermo si presenterà al "Partenio-Lombardi" senza Pierozzi, out per un sovraccarico muscolare. Con Joronen tra i pali la linea difensiva sarà composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle fasce ci saranno Bereszynski e Augello con Segre e Ranocchia in mediana per il 3-4-2-1. Le Douaron e Palumbo agiranno alle spalle della punta Pohjanpalo.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Tutino, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Panico