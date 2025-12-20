Furti, Irpinia blindata per le Feste: "Attenzione ai social network" Il tenente colonnello Consales: dati in calo. Ai cittadini diciamo: denunciate sempre al 112

Furti, Irpinia blindata per le Feste e non solo. I controlli interforze presidiano il territorio, per il contrasto a furti e reati. Alta Irpinia e Montorese Solofrana le zone calde, in cui si registrano più raid e incursioni di bande di ladri senza scrupoli. A segno e sventati colpi rapidissimi, molto spesso in sequenza, che hanno scatenato l'allert tra la popolazione. Ma, dati alla mano, i reati sono in calo rispetto al 2024 e al 2023.

I controlli tappeto

Intanto i Carabinieri di Avellino presidiano il territorio. Due i colpi sventati l'altra notte a Montoro, grazie all'arrivo tempestivo dei militari. «Con la Compagnia di Solofra abbiamo contrastato il fenomeno dei furti, eseguendo misure cautelari richieste e ottenute dalla Procura della Repubblica di Avellino». Ha spiegato ieri, nel corso dello scambio di auguri di Natale, Il comandante provinciale, colonnello Angelo Zito.

Le sette compagnie in campo

"L'impegno e la regola è quella che contraddistingue l'Arma: esserci sempre e dovunque al fianco dei cittadini", spiega il tenenete Colonnello Amedeo Consales, comandante del reparto operativo Carabinieri Avellino, nel corso di una intervista, realizzata lo scorso giovedì, dedicata proprio al caso furti. "La provincia di Avellino, geograficamente, è molto estesa, caratterizzata da molte frazioni e contrade isolate. Un dato non da poco, che rende molto articolato il piano di controllo che, grazie allo sforzo delle stazioni e dei nuclei radiomobili delle sette Compagnie, riusciamo sempre ad assicurare. Le bande di ladri molto spesso, come accertato in fase investigativa pregressa, arrivano dal foggiano o dal napoletano. Due aree calde, che vanno a segnare i confini stessi della provincia irpina.

Denunciate sempre e segnalate casi sospetti

Il nostro invito ai cittadini è a denunciare sempre, a segnalare, contattare il 112 in ogni situazione di pericolo o caso sospetto. Ma non solo. Tra i tanti accorgimenti utili, per evitare i furt,i anche quello di evitare di comunicare, prima e durante, eventuali spostamenti sui social network. Molto spesso i ladri utilizzano anche i canali social per reperire informazioni utili. "