Trasporti eccezionali in centro ad Ariano per l'ex Giorgione: ecco le immagini In serata l'arrivo della potente gru e i camion carichi di tegoli prefabbricati nel cantiere

E' arrivata tra le luci di Natale a tarda sera la speciale gru da 50 tonnellate di Sorrentino sollevamenti per movimentare i materiali pesanti del costruendo complesso alberghiero, nel cantiere dell'ex Giorgione ad Ariano Irpino.

La potente macchina ha attraversato viale Tigli contromano, essendo l'unica via di accesso disponibile per raggiungere via Mancini, verso via Castello e Calvario. Al suo seguito i camion carichi ti tegoli prefabbricati che costituiscono il solaio a forma di omega della struttura in costruzione. Elementi successivamente sollevati dai mezzi pesanti per essere ognuno, collocato sulle travi in attesa, per poter completare, armare e gettare il primo piano.

Si tratta dell'ultimo intervento in calcestruzzo, per poi dare avvio al completamento in acciaio e legno. Una struttura che diventerà quindi più esile, leggera e prefabbricata. Montata elemento su elemento senza più getto. In gergo, una costruzione a secco, con elementi bullonati e una serie di collegamenti per altri tre piani, corpo A e corpo B separati dalla scala centrale.

Una scelta intelligente da parte dell'impresa, in sinergia con direzione lavori, area tecnica, polizia municipale e amministrazione comunale al fine di limitare al minimo i disagi. Già dal pomeriggio le strade sono state delimitate con tanto di divieto di sosta, da viale Tigli a via Mancini per consentire in maniera agevole e sicura il transito del trasporto eccezionale. Operazioni che si sono svolte senza intoppi grazie all'esperienza e professionalità del team Sorrentino.