"Il sorriso delle stelle": una luce di speranza nel buio del mondo Un messaggio di pace dal plesso Pasteni di Ariano Irpino

In un mondo dove le differenze sembrano spesso dividerci, la scuola primaria plesso Pasteni si erge come un faro di speranza, illuminando la via verso la pace e la collaborazione.

"I nostri bambini, con le loro mani piccole ma piene di amore, hanno creato un albero di Natale unico e speciale, addobbato con palline e bandierine di tutti i Paesi del mondo. Un simbolo di unità e di fratellanza, un messaggio di speranza per un futuro più luminoso.

Come ha detto la stella della pace nella nostra recita: "Abbiamo luci diverse, per intensità e colore, ma onsieme siamo perfette".

Un messaggio di amore e di accettazione che ci ricorda che, nonostante le nostre differenze, siamo tutti uniti nella diversità.

Questa è stata un'esperienza particolarmente emozionante che ha unito e rafforzato i nostri ideali di pace, amore e fratellanza".

Gli alunni sono stati protagonisti della recita di Natale: "Il sorriso delle Stelle". "È stato uno spettacolo natalizio diverso dal solito, che ha fatto proprie le indicazioni del Progetto d'Istituto: "Mettiamo l'accento su..."che ha come tema la Pace. Natale è infatti la festa della pace, pace nei cuori di tutti portata dalla nascita di Gesù bambino.

La storia interpretata dagli alunni delle quinte è stata calata nella realtà dei nostri giorni, dove c'è tanto bisogno di fare assimilare concretamente e a tutti il concetto di pace, in una realtà multiculturale, dove si sperimentano ogni giorno le difficoltà della convivenza.

Grazie alla preside Filomena Colella, alla vice preside Nicoletta Melito per il loro personale auguri a tutti i bambini, ai docenti e a tutto il personale scolastico che hanno reso possibile questo evento!"