Ariano, frana a Difesa Grande: imponente sopralluogo e prime rassicurazioni C'è un dato visivo importante: non vi sarebbero cedimenti della discarica ma si andrà avanti

Imponente sopralluogo ad Ariano Irpino in contrada Difesa Grande dopo lo smottamento che ha interessato una sponda laterale sulla parte terminale della geomembrana della discarica.

Presente insieme all'Asi dev ecologia con Alberto Manganiello, Francesco Nigro e Angelo Marchitelli, il sindaco Enrico Franza, l'assessore Toni La Braca, il consigliere Giovambattista Capozzi, il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella insieme a Marcella Lo Conte, il genio civile e carabinieri della locale compagnia con il luogotenente Felice Mauro Russo e il bigadiere Rosario Del Sorbo.

C'è un primo dato visivo importante: non ci sono movimenti della discarica ma semplicemente lungo la strada che costeggia l'impianto, fatta in terre armate, che hanno avuto un cedimento senza però intaccare lo sversatorio. Questo è ciò che si evince in questo momento. Ma si andrà oltre. Chiesti nel corso del sopralluogo, ulteriori sondaggi e rilievi da parte dell'Arpac al fine di poter scongiurare pericoli per l'ambiente. Indagini approfondite che verranno eseguite a breve.

Era stato nei giorni scorso un residente del luogo Domenico Gambacorta a sollecitare Generoso Maraia il quale a sua volta ha inviato una pec urgente a tutti gli organi competenti.

Questa la sua ultima nota dopo il sopralluogo di ieri: "A seguito di una mia segnalazione, la grande attenzione che ha visto impegnate oggi diverse Istituzioni, dal comune fino all'Arpac, nel sopralluogo sul sito di Difesa Grande é una buona notizia per la città di Ariano.

La nostra comunità, merita chiarezza e chiede il rispetto delle tutele normative conquistate, a caro prezzo, grazie ai sacrifici fatti in passato. Ariano non dimentica e in ambito ambientale può diventare un esempio virtuoso per tutta la Regione. L'attenzione per il patrimonio ambientale grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni é la condizione necessaria per lo sviluppo economico e culturale della nostra comunità".