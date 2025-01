Ariano, rampe di accesso variante Manna: la Provincia mantiene la promessa Al via stamane il primo intervento dopo le nostre denunce

L'ultimo dei nostri ripetuti appelli è datato venerdì 24 gennaio 2025, a cui sono seguiti poi contatti telefonici con l'ente provincia di Avellino. Avevamo giurato di non mollare e nello stesso tempo ricevuto la risposta e la promessa da parte della vice presidente Laura Cervinaro. E così è stato. Da un lato la lotta che paga sempre, lo diceva bene negli anni della battaglia contro i rifiuti il compianto Giovanni Maraia, dall'altro la serietà delle istituzioni e il ruolo dell'informazione che spesso aiuta a risolvere i problemi.

Dopo un primo sopralluogo, stamane l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale della prima delle due rampe di accesso lungo la variante Manna-Tre Torri.

I lavori sono in corso speditamente sul primo versante di accesso che porta a località Orneta, Casone e Fiumarelle, per chi si immette nella rampa viaggiando in direzione Grottaminarda.

Promessa dunque mantenuta da parte della provincia. Continueremo a seguire la vicenda, affinchè ciò avvenga allo stesso modo anche sul lato opposto, anch'esso disastrato. Percorso alternativo durante l'intervento per i mezzi pesanti del cantiere della stazione Hirpinia.