La tragica morte di Nicola Monaco: oggi l'autopsia, migliora la moglie Con ogni probabiltà nella giornata di domani la salma potrebbe giungere sul tricolle per i funerali

Sarà eseguita nella giornata di oggi a Napoli l'autopsia sul corpo di Nicola Monaco, il commerciante 60enne di Ariano Irpino, rimasto vittima di un tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio dello scorso 3 aprile lungo l'A16 Napoli-Bari a 500 metri dall'uscita di Tufino.

Con ogni probabilità nella giornata di domani la salma potrebbe giungere sul tricolle per la celebrazione dei funerali.

Migliorano intanto le condizioni di salute della moglie che era con lui in auto oltre all'autista quest'ultimo fuori pericolo. La donna era arrivata in codice rosso a Napoli.

E' stata operata e stabilizzata. Giovedì prossimo dovrà essere sottoposta ad un nuovo delicato intervento chirurgico. Il 60enne, già vedovo, sposato e padre di due figli era di ritorno dal napoletano, reduce da un viaggio di lavoro, all'interno di una fiat panda 4x4, tamponata per cause in corso di accertamento da un'altra vettura.

Tantissime in questi giorni le attestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà ai familiari. La città ora attende il suo ritorno per tributargli l'ultimo affettuoso saluto.