Aiello, chiuse le indagini su un giro di prostituzione Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione

di Paola Iandolo

Associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: chiuse le indagini. M. R. 53enne di Cesinali, sua moglie M. N. M., 46enne e A. D. L. 56enne di Serino sono accusati di aver preso parte ad un giro di prostituzione realizzato tra i comuni di Solofra, Mercato San Severino, Capaccio e Nocera. Ora gli avvocati Carmine Danna, Italo Freda e Alberico Galluccio entro venti giorni dalla notifica possono presentare istanza di interrrogatorio o presentare memorie difensive per i loro assistiti.

Le accuse

Stando all’impianto accusatorio gli indagati avrebbero posto in essere un giro di prostituzione, curandone anche l’aspetto logistico. Non solo provvedevano a prendere in fitto le abitazioni dove le donne e i transessuali si prostituivano, ma nei loro compiti rientrava anche la cura estetica delle prostitute. Inoltre, secondo una precisa ripartizione dei compiti, tra gli indagati vi era anche chi provvedeva alle pulizie degli alloggi dove si svolgeva l’attività di meretricio con il cambio delle lenzuola, e chi provvedeva ad accompagnarle nei vari spostamenti per raggiungere gli alloggi. L’inchiesta sull’attività illecita è stata avviata dalla squadra Mobile della questura di Avellino, agli ordini del vicequestore dell'epoca Gianluca Aurilia, nel 2017 nell’ambito di un procedimento finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle intercettazioni gli investigatori sono risaliti all’attività illecita che sarebbe gestita dall’indagato M. R. Stando alla ricostruzione degli inquirenti il promotore era il 53enne di Cesinali, mentre sua moglie aveva il ruolo di coordinatrice dell’attività, mentre suo cognato si sarebbe occupato dell’esecuzione dei compiti impartiti da M.R. per realizzare il giro di prostituzione che fruttava circa 10mila euro al mese.