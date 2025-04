Dissestata e ad alto rischio tutta la strada che costeggia l'ex fiat a Flumeri Appello urgente alle istituzioni: "Fate presto, qui ci scapperà il morto"

Disagi, pericoli e le difficoltà enormi per gli automobilisti che percorrono la strada che costeggia lo stabilimento ex fiat in Valle Ufita. La condizione di degrado in cui già da anni versa il manto stradale dell'arteria, di proprietà dell’Asi, nell’ultimissimo periodo è peggiorata in maniera davvero esponenziale.

Nella carreggiata diretta verso l’interno del fondovalle, infatti, sono comparse innumerevoli buche, autentiche voragini, che obbligano gli automobilisti a manovre improvvise per evitarle, anche se sono già numerosissimi i conducenti che hanno riportato danni gravi alle proprie vetture per aver centrato in pieno le profonde aperture del manto stradale, per fortuna senza le conseguenze gravissime che potrebbero verificarsi in considerazione del fatto che la strada viene solitamente percorsa a velocità sostenuta, trattandosi di un lungo rettilineo con due corsie per senso di marcia.

Le buche, tra l’altro, sono localizzate in punti della carreggiata per cui diventa difficile evitarle se non conosciute. La situazione ovviamente diventa più critica nelle ore notturne o in caso di pioggia quando le buche diventano poco o nulla visibili.

L’intera strada, in verità, versa già da molti anni in condizioni di totale abbandono. La carreggiata opposta, in direzione Grottaminarda, infatti, presenta da molto tempo l’asfalto completamente dissestato sulla corsia di destra, obbligando gli automobilisti a percorrere ordinariamente la corsia di sorpasso con gravi rischi per la sicurezza della circolazione.

Eppure la strada in questione, oltre che essere al servizio di una tra le aree industriali più importanti della Provincia di Avellino, collegandosi con la fondovalle gestita dalla Provincia di Avellino, serve molti comuni della Baronia, ma anche Sturno, Frigento, Guardia del Lombardi Bisaccia, Calitri, ecc.

Sono migliaia, insomma, gli automobilisti che la percorrono quotidianamente per varie necessità, soprattutto lavorative e che non ne possono più delle condizioni pietose in cui versa. Non si contano gli incidenti gravi avvenuti. Più di una tragedia è stata scongiurata. Il pericolo di morte su questa strada disastrata è a portata di mano. Tutto ciò purtroppo nel silenzio generale delle istituzioni e della politica.