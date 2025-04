Ariano: che impresa dalla Variante Manna raggiungere Orneta e Casone Le condizioni della strada peggiorano sempre di più. Nuovo Sos alla Provincia di Avellino

"Dimenticati e presi in giro, diteci voi, se questa può essere definita una strada". A protestare sono ancora una volta gli abitanti località Orneta, Masciano e Casone ad Ariano Irpino.

I due innesti della Variante Manna versano in condizioni sempre più critiche e ad altissimo rischio. "Ci eravamo illusi qualche mese fa quando vi fu un timido intervento su una delle due rampe di accesso, la prima all'altezza del tratto che porta all'Lpa e la seconda in prossimità del Viadotto Monaco. Da allora non si è visto più nessuno, di mezzi e operai neppure l'ombra".

Sulla questione c'è stata anche una forte sollecitazione da parte dell'ax assessore del comune di Ariano Irpino Luciano Leone e dell'ambientalista Felice Vitillo.

La Provincia attraverso una nota in risposta ad una nostra sollecitazione aveva promesso una ripresa dei lavori con il coinvolgimento di Rfi. Nulla finora e le condizioni della strada peggiorano sempre di più.