Rampe di svincolo variante Manna-Tre Torri: noi non molliamo e c'è una risposta Disposto un sopralluogo da parte dell'area tecnica della Provincia di Avellino

Rampe di svincolo della variante Manna-Tre Torri dissestate e ad alto rischio, la Provincia di Avellino risponde all'appello di Ottapagine.

Disposto un sopralluogo da parte dell'area tecnica dell'ente di palazzo Caracciolo al fine programmare l'intervento di messa in sicurezza e ripavimentazione dei due accessi, di 300 metri ognuno che portano alla località Orneta-Casone e ai comuni di Villanova del Battista e Flumeri. La segnalazione è stata subito presa a cuore dalla neo vice presidente della Provincia Laura Cervinaro.

Come da noi denunciato più volte, ciò che resta dell'asfalto lungo i due tratti stradali in questione versa in condizioni assai precarie. Una strada impercorribile, ormai aggravata dal continuo transito dei mezzi pesanti.

L'Anas recentemente ha effettuato all'imbocco delle due rampe un'importante opera di bonifica, eliminando erbacce, arbusti e rifiuti. Ora spetta alla Provincia che potrebbe già dalla prossima settimana dare un segnale concreto.