Ariano, svincoli variante Manna: lavori "iniziati" e non portati a termine Una storia che ha dell'incredibile

"Ariano, rampe di accesso variante Manna: la Provincia mantiene la promessa. Al via stamane il primo intervento dopo le nostre denunce". Avevano titolato così lo scorso 30 gennaio. Ma alla fine l'intervento si è rivelato un vero e proprio flop. Fatta eccezione di un paio di pezze di pochi metri ognuna, tutto sembra essersi arenato.

L'indignazione dell'ex assessore al comune di Ariano Irpino Luciano Leone: "Non ci sono parole, è trascorso un mese esatto e la situazione è ulteriormente peggiorata".

I lavori sembravano procedere speditamente sul primo versante che porta a località Orneta, Casone e Fiumarelle, per chi si immette nella rampa viaggiando in direzione Grottaminarda, ma alla fine si sono arenati.

Viene rivolto un appello alla vice presidente Laura Cervinaro, alla quale ci siamo rivolti per sollecitare l'intervento. Che cosa è successo? Come mai non sono stati portati a termine i lavori?