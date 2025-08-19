Provincia e Rfi litigano e il cittadino è costretto a riparare le buche/VIDEO Ecco che cosa è accaduto stamane in uno dei due innesti della Variante Manna

Provincia di Avellino e Rfi litigano e il cittadino è costretto ad intervenire per chiudere le buche. Accade negli ormai famigerati innesti Manna, che dalla Variante portano a località Casone e Orneta. E' dovuto intervenire stamane il presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe, insieme ad un volontario Jonathan Michele Oppito per riempire una buca all'imbocco della intersezione stradale.

Sul tratto in questione (leggi qui) vi è un braccio di ferro in atto tra Provincia di Avellino e Rfi sulla corcolazione dei mezzi pesanti della ferrovia costretti a fare un girotondo pazzesco come si può vedere da questo video.

"E' davvero vergognoso che per una disputa tra provincia e Rfi ci riduciamo ad avere una strada in questo stato.

Siamo stati costretti ad intervenire, mettendo chiaramente temporaneamente in sicurezza una buca che ha provocato danni anche i nostri mezzi. Lo facciamo come cittadinanzattiva.

L'unico strumento che abbiamo è questo, la televisione e i social ormai per far vedere allo Stato e ai cittadini in che condizioni si vive in quest'area del paese".