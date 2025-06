Ariano: Rfi non ripara la strada e la Provincia vieta il transito ai camion Accade in località Manna lungo il tragitto che porta al cantiere della stazione Hirpinia

Divieto di transito dei mezzi pesanti lungo i due innesti della Variante Manna che portano a località Casone e al cantiere della stazione Hirpinia ad Ariano. Lo ha deciso la Provincia di Avellino con un'apposita ordinanza entrata già in vigore.

Il divieto fu sospeso per 30 giorni in attesa dei lavori di ripristino del manto stradale. Opera mai realizzata da Rfi. Da qui la drastica decisione di vietare l'accesso ai camion lungo questo tratto. Della questione se ne discuterà in prefettura.

La strada è diventata impraticabile e ad alto rischio. Lo abbiamo denunciato più volte su Ottopagine, leggi qui, ma senza ottenere alcun risultato. Qui la risposta in data 4 marzo 2025. Lavori mai eseguiti finora, situazione peggiorata di giorno in giorno a da oggi il divieto di transito fino a quando non verranno effettuati gli interventi.