Ariano e gli svincoli della vergogna di località Manna: è arrivato anche ottobre Provincia e Ferrovia dello Stato: continua il braccio di ferro e gli innesti restano impercorribili

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 1 ottobre 2025 alle 08:35



La Provincia sostiene che la riparazione della strada spetta alle ferrovie dello stato in quanto il danneggiamento è stato causato dai mezzi pesanti del cantiere della stazione Hirpinia...