Ariano e gli svincoli della vergogna di località Manna: è arrivato anche ottobre

E' arrivato anche ottobre ma le bocce restano ancora ferme. Provincia e Fs ancora distanti e i due svincoli di località Manna continuano a fare danni. E' di ieri sera l'ennesimo scoppio di una gomma. Braccetti devastati e danni alle sospensioni.
E' diventato davvero impossibile transitare lungo i due innesti che dalla Variante Manna portano a località Casone e Orneta, fino a raggiungere da questo versante i comuni di Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone di Puglie e Flumeri.
La Provincia sostiene che la riparazione della strada spetta alle ferrovie dello stato in quanto il danneggiamento è stato causato dai mezzi pesanti del cantiere della stazione Hirpinia.
Per questo motivo è in vigore un divieto di accesso che sta causando non pochi disagi agli stessi autotrasportatori e agli abitanti di Casone.
Svincoli che ricordano i residenti non sono stati mai sottoposti a manutenzione sin dalla loro realizzazione. Qualcuno ci ha messo una pezza per evitare ulteriori conseguenze essendo presente sul posto anche la sede della protezione civile flumerese i cui stessi mezzi stanno subendo danni ogni giorno.
Il capriccio legato alla ferrovia appare davvero pretestuoso. Intanto l'Anas ha fatto la sua parte asfaltando il tratto della Variante che collega i due accessi.
L'ennesimo appello dalla nostra testata. Ormai abbiamo perso il conto
Quanto tempo bisognerà ancora attendere per risolvere questa vicenda? Viene rivolto un appello urgente al presidente della Provincia Buonopane, al vice Cervinaro e a tutti i consiglieri eletti sul territorio. "Fate presto, prima dell'arrivo dell'inverno".