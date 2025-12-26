Ariano e gli svincoli dimenticati sulla Variante Manna: strada impraticabile Natale è passato, Santo Stefano se ne andrà tra poco, sta per lasciarci anche il 2025 e tutto tace

Natale è passato, Santo Stefano se ne andrà tra poche ore, sta per lasciarci anche il 2025 e i due svincoli di località Manna ad Ariano Irpino restano ancora impraticabili e ad altissimo rischio.

Braccetti devastati e danni alle sospensioni. E' diventato davvero impossibile transitare lungo i due innesti che dalla Variante Manna portano a località Casone e Orneta, fino a raggiungere da questo versante i comuni di Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone di Puglia e Flumeri.

La Provincia sostiene che la riparazione della strada spetta alle ferrovie dello stato in quanto il danneggiamento è stato causato dai mezzi pesanti del cantiere della stazione Hirpinia.

Per questo motivo è in vigore un divieto di accesso che sta causando non pochi disagi agli stessi autotrasportatori e agli abitanti di Casone.

Svincoli che ricordano i residenti non sono stati mai sottoposti a manutenzione sin dalla loro realizzazione proprio dall'ente provincia.

Qualcuno ci ha messo una pezza per evitare ulteriori conseguenze essendo presente sul posto anche la sede della protezione civile flumerese i cui stessi mezzi stanno subendo danni ogni giorno.

Il capriccio legato alla ferrovia appare davvero pretestuoso. Intanto l'Anas ha fatto la sua parte asfaltando il tratto della Variante che collega i due accessi.

Agli inizi del mese di marzo scorso ci è pervenuta questa nota dalla provincia di Avellino. Ve la riproponiamo.

"Con riferimento alle rampe di accesso alla SS 90 Var di proprietà della Provincia (strada SP 236) si evidenzia che suddette rampe sono state danneggiate dal transito dei mezzi pesanti diretti verso i cantieri della costruenda linea ferroviaria". La provincia di Avellino, risponde all'appello lanciato da Ottopagine.

"Con vari sopralluoghi e note si sono responsabilizzati sia Rfi che la loro impresa esecutrice, pertanto come risultato è stato effettuato un primo intervento su alcuni tratti maggiormente ammalorati. Successivamente con nota di Rfi del 20/02/2025 veniva comunicata la disponibilità alla esecuzione di un intervento urgente consistente in una fresatura leggera e successiva stesa di manto di usura sulle rampe di collegamento alla SS 90 Var.

Dagli ultimi contatti è stata assicurata l’esecuzione dell’intervento previo espletamento di una procedura di affidamento da parte di Ferrovie. Pertanto si è in attesa dell’esecuzione dell’intervento da parte di Rfi".

Sembrava fatta ed invece....sono trascorsi ben nove mesi, quasi un anno e la situazione è rimasta immutata fatta eccezione di una piccola striscia di asfalto insignificante su entrambi i lati. Viene rivolto un nuovo appello urgente al presidente della provincia e a tutti i consiglieri irpini eletti affinchè possa essere risolta definitivamente questa annosa e snervante vicenda.