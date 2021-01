Covid Irpinia, 57 casi e un decesso 9 positivi nel capoluogo, 6 a Frigento e 6 a Montemarano

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.719 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 57 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 9, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 6, residenti nel comune di Frigento;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 5, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 6, residenti nel comune di Montemarano;

- 3, residenti nel comune di Montemiletto;

- 1, residente nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 2, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

- 1, residente nel comune di Savignano Irpino;

- 1, residente nel comune di Sirignano.



Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

? n. 1 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

? n. 7 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

? n. 14 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in sub Intensiva.

? Si comunica che nella notte del 31 dicembre è deceduto un 73enne di Andretta, ricoverato in terapia Intensiva.