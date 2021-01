Irpinia in lutto, è morto il dottore De Simone Luminare della medicina aveva 91 anni

Irpinia in lutto, addio al medico ortopedico Mario De Simone. Ad esequie avvenute ne hanno dato notizia ieri le figlie Italia con Nico, Stefano, Mario e Rosario, Margherita con Angelo, Francesco e Maria Chiara (e con loro Aruna, Raji e Vidù). Gia` primario ospedaliero, Mario De Simone era Medaglia d’Oro della Sanita`. Nato a Bari il 2 gennaio 1929, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1954 e poi sempre presso lo stesso Ateneo si era specializzato in Ortopedia e Traumatologia sei anni dopo. La sua figura ha attraversato la storia della medicina e assistenza specialistica in Irpinia, in 65 anni di onorato servizio tra prestigiosi incarichi e riconoscimenti. De Simone è stato tra i professionisti piu` giovani a ricoprire l’incarico di primario ospedaliero dal 1963.Collaboratore dell’Istituto Superiore dell’Alimentazione del Cnr di Avellino, e` stato autore di diverse pubblicazioni.