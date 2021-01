Sei anni senza Di Nunno, Avellino lo ricorda Alle 18 la Messa a Santa Maria di costantinopoli

Come ogni anno, questo è il sesto dalla scomparsa, gli amici di sempre si ritroveranno nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli per ricordare Antonio Di Nunno, l'ultimo sindaco per vocazione della città di Avellino. A celebrare la funzione religiosa don Emilio Carbone. In chiesa, raccolti nel ricordo di Di Nunno, ci saranno tra gli altri Antonio Gengaro, Menotti Sanfilippo, Ugo Santinelli, Lello De Stefano e Gennaro Bellizzi. Di Nunno ha guidato il Comune capoluogo dal 7 maggio 1995 al 31 ottobre 2003. Ad agosto di quest’anno, su iniziativa dell’attuale giunta, gli è stato intitolato il parco di piazza Kennedy.