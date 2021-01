Covid Avellino, muore l'imprenditore Passariello Cordoglio in Irpinia: aveva 62 anni

Coronavirus, muore l’imprenditore avellinese Francesco Passariello. Avrebbe compiuto 62 anni a marzo Passariello per anni impegnato in politica. Passarielllo con la sua azienda la “Gener Service” si è fatto conoscere in tutta Italia.

Il 62enne era stato ricoverato in Terapia Sub-Intensiva il 22 dicembre e il 26 si era reso necessario il trasferimento in Terapia Intensiva.

Sempre ieri al “Moscati”, è morto anche 70enne di Sperone, che era ricoverato dal 19 novembre scorso. Cordoglio e lutto anche Calitri. A Genzano di Roma, dove risiedeva da anni, è morto per il Covid il medico Eduardo Ferri, di 67 anni. Era direttore del reparto psichiatrico del Nuovo Ospedale dei Castelli. «Ciao Eduardo. Tutta la comunità calitrana ti ringrazia per l’operato da medico e da politico», il messaggio su Facebook del sindaco di Calitri, Michele Di Maio.

Il tributo in vite dell’Irpinia dall’inizio della pandemia è altissimo: sono 206 decessi per Coronavirus in Provincia di Avellino.

Il bilancio della seconda ondata, tra guariti e morti, riporta 8.861 casi: Avellino è il comune con più contagi: 1.195 i casi di covid, segue Montoro con 521 contagi e Avella con 347, fio a Mercogliano con 281 persone positive al virus.