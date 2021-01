Sul balcone della pediatria la befana dei vigili del fuoco Verranno consegnati ai medici i doni da distribuire ai bambini ricoverati al Moscati ad Avellino

La vicinanza con il mondo dei bambini ha da sempre contraddistinto il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e anche quest’anno, per la decima edizione consecutiva, i caschi rossi di Avellino insieme all’associazione nazionale vigili del fuoco e all’Unicef, in occasione della festività dell’epifania, porteranno regali e dolciumi al reparto di pediatria dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Purtroppo per le norme anti Covid, fanno sapere dalla centrale operativa, non si potrà accedere ai reparti come gli altri anni, e quindi la befana arriverà dal cielo sull’autoscala dei “Pompieri” e consegnerà sul balcone del reparto pediatria posto dal lato posteriore dell’ospedale, i doni ai medici che provvederanno poi loro stessi alla distribuzione. L’iniziativa, in programma domani mercoledì 6 gennaio alle 9.20 si prefigge lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità della città di Avellino.