Unarma, nuova importante intesa: Irpinia protagonista Un progetto orientato al benessere del personale e delle loro famiglie

Unarma realizza un'altra operazione senza precedenti, sottoscrivendo un accordo riservato esclusivamente ai propri iscritti e loro familiari, nasce Unarmassicura. Tale accordo prevede una serie di polizze assicurative con scontistiche reali che vanno dal 30 al 50%.

Il progetto rientra in quello del benessere del personale lanciato con il motto di “Unarma Project 2021”, iniziato con la presentazione del primo calendario dell’associazione, poi seguito dai servizi nel settore pensionistico, delle cause di servizio e vittime del dovere, che si vanno ad aggiungere alle numerose convenzioni già in atto su tutto il territorio nazionale.

I segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: "Ormai Unarma è una realtà consolidata sotto tutti gli aspetti, sia nel campo della tutela degli iscritti, sia nel campo del benessere loro e dei propri familiari. Il forte consenso lo dimostra, soprattutto nella provincia di Avellino dove abbiamo chiuso il 2020 con numeri inaspettati. Se ci avessero detto pochi mesi addietro che avremmo raggiunto tale consenso, li avremmo definiti “visionari”, invece oggi è divenuta realtà, siamo oltre le aspettative. Infatti in questi giorni la nostra segreteria ha ricevuto un premio dal segretario nazionale Antonio Nicolosi quale “segreteria provinciale di Unarma con maggior iscritti in ambito nazionale”, un riconoscimento che ci ha gratificati enormemente. Naturalmente alla nostra dirigenza nazionale e quella regionale nella persona di Antonio Taiani, vanno i sinceri ringraziamenti per la fiducia finora mostrata nei nostri confronti, perché senza il loro appoggio non avremmo mai raggiunto tale risultato. Oggi con Unarmassicura abbiamo scritto un altro importante capitolo, unici in tutta Italia e non possiamo che esserne soddisfatti,facciamo un grosso plauso alla nostra dirigenza, che continuamente ci stupisce. Unarmassicura è solo un altro piccolo tassello che si andrà ad unire a quelli già posati. Possiamo anticipare che a breve i nostri iscritti saranno stupiti con altre operazioni di altissimo livello e che ci riserviamo di renderle pubbliche appena saranno di fatto concretizzate. Che il 2021 sia un anno proficuo per tutti noi e per tutta la nostra associazione sindacale, e che ci aiuti a far diventare questo subdolo virus chiamato Covid-19 una brutto ricordo scritto nelle pagine dei libri di storia. Unarma c'è."