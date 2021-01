La Befana Rina incanta Avellino: applausi dai balconi La magia delle feste ai tempi del Covid

Ha fatto il giro dei rione San Tommaso fino a piazza Libertà facendo affacciare, nel rispetto delle regole anti covid, centinaia di Avellinesi la Befana Rina, presenza consolidata in città, ad ogni Epifania. Non si è smentita neanche quest'anno e non l'ha fermata neanche la pandemia. Il cuore buono della Befana RIna, nonnina speciale della città, ha emozionato gli animi di grandi e piccini. Una lunga sfilata, la sua, che ha regalato una buona speranza e qualche sorriso a tanti cittadini con l'augurio che presto si possa tornare alla normalità, riassaporando a pieno la gioia di questi gesti.