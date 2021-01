"Non credevo toccasse di nuovo a me. L'anno inizia benissimo" Vincita alla Lotteria, parla la proprietaria del Tabacchi

E' stata un' edizione della Lotteria Italia che ha distribuito equamente lungo lo stivale i premi più importanti e che ha visto la Campania grande protagonista. Ad Altavilla Irpina sono finiti i 500 mila euro del quarto premio.

A fare festa, tra l'altro nel giorno del suo compleanno, Maria Rosaria Palladino, proprietaria del Tabacchi lungo corso Garibaldi, già in passato teatro di una maxi vincita da 5 milioni di euro con il Gratta e Vinci. “Si tratta dell'ennesima vincita per me, ieri sera non ci credevo che era toccato di nuovo a me. Penso che il fortunato vincitore sia della zona. Con tutte queste restrizioni, gente di fuori non si è vista negli ultimi tempi. E' vero, mi sono difesa bene negli anni - scherza Maria Rosaria - Tutto è cominciato nel 2013, poi a seguire tante altre vincite minori".

Per il sindaco Mario Vanni “inizia nel migliore dei modi questo 2021 e speriamo che il vincitore si ricordi delle persone in difficoltà per fare anche un po' di beneficenza. In questo periodo, alle prese con il Covid, ne abbiamo tanto bisogno”. L'auspicio degli altavillesi, in gran fermento per la notizia, è che si tratti di uno di loro e che spenda bene questi soldi.