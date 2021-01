Dimentica il portafogli con 5000 euro e gli viene restituito Protagonista dell'incredibile ed emozionante storia in Irpinia il cantautore Tony Esposito

Dimentica il portafogli in autogril con all'interno circa 5000 euro e gli viene restituito. E' accaduto in Irpinia al bar Sarni dell'area di servizio Mirabella nord e il protagonista di questa storia da raccontare è il noto cantautore italiano Tony Esposito.

L'artista campano era reduce da un concerto insieme a al musicista Luca Pugliese nella cattedrale di Frigento. Una serata meravigliosa e da incorniciare con un finale inaspettato nel suo viaggio di ritorno verso Roma insieme alla moglie a dir poco commovente.

"E' una storia che tutti devo conoscere. In questo momento così difficile e drammatico legato alla pandemia, dove vi è tanta disperazione e fame, smarrisco un portafoglii con tanti soldi dentro che avevo portato con me per non lasciarli in casa, somme già pronte per affitti e quant'altro e un unico documento all'interno, una tessera sanitaria, di notte a Mirabella Eclano in autostrada e poi inaspettatamente lo ritrovo il giorno dopo, è qualcosa davvero da non credere."

Tony non riesce ancora a crederci, che sia potuta accdere una cosa simile: "Un giovane barista, che trova il mio portafogli pieno di banconote e invece di mettersele in tasca, disperato come tanti che cosa fa? Chiama la polizia stradale. E gli agenti si trovano un portafogli senza alcuna indicazione, a parte quel documento nascosto, lo portano al comando e dopo una scrupolosa ricerca riescono a rintracciarmi.

Questo dimostra il valore di un meraviglioso sud e la grande onestà soprattutto in questo periodo così drammatico. Che sia di esempio all'Italia intera.

Presto ritornerò per rivolgere un mio grazio a questo ragazzo e alla polizia. Quando ho ricevuto la telefonata del comandante della Polstrada Armando Mirra: "Lei è Antonio Esposito, guardi che il suo portafogli è qui, in buone mani." Sono rimasto senza parole. O meglio non trovavo in quel momento le parole giuste per ringraziarlo per la sua gentilezza.

Questa cosa va raccontata a tutti. E' successa giù, in quel sud spesso bistrattato. E ci fa onore in momento di grande tragedia. Grazie Irpinia, grazie Mirabellla, grazie Grottaminarda. Ci vedremo presto per ringraziarvi e abbracciarvi.