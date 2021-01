Le Medie tornano in classe, tamponi rapidi a Misciano Appuntamento domani nell'area pip per lo screening di massa per personale docente e non

Le Medie tornano a scuola, domani tamponi rapidi a Montoro per personale docente e non docente. A deciderlo è stata l’amministrazione guidata dal sindaco Girolamo Giaquinto, in vista del fatto che lunedì prossimo rientreranno a scuola gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, presso gli Istituti Comprensivi “Galiani” e “Pironti” di Montoro.

Il Comune ha organizzato per domani, domenica 24 gennaio, presso l’area Pip di Misciano, un drive-in per un’attività di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2, mediante l’effettuazione di tamponi rapidi al personale docente e non docente dei due Istituti Comprensivi di Montoro.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante – spiega il sindaco – per garantire una ripresa delle lezioni libera il più possibile dai rischi del contagio dal Virus. Abbiamo visto e sofferto una delle conseguenze più rilevanti della pandemia, e cioè l’interruzione dell’attività didattica in presenza, le nostre studentesse e i nostri studenti non vanno più in classe da molti mesi, pertanto vogliamo garantire un rientro in tutta sicurezza. Non sarà facile, ma continueremo a fare la nostra parte, per assicurare, prima di tutto la sicurezza degli studenti e del personale impegnato nelle attività didattiche”.

“Cogliamo l’occasione – conclude Giaquinto – per rivolgere un ringraziamento alle dirigenti scolastiche, per la professionalità e la dedizione che mettono nonostante le difficoltà e le incertezze. Ai docenti e al personale scolastico l’augurio di lavorare in piena serenità, alle ragazze e ai ragazzi di poter vivere un “rientro a scuola” in maniera proficua, consapevoli che la scuola è cruciale non soltanto come luogo di apprendimento didattico, ma anche come luogo nel quale la comunità studentesca si forma e cresce”.