Serino, bimba positiva. "Scattati gli isolamenti in paese" Contagi in Irpinia a 9578 casi. Crolla il tasso di positività al 3,9%

Coronavirus, c'è anche una bambina di Serino tra i 34 contagiati segnalati nel bollettino dell’Asl su 870 tamponi analizzati nelle ultime ore. Scende fino al 3,9% il tasso di positività. Ma intanto sale il numero di bimbi contagiati in provincia di Avellino, proprio nelle ore che precedono il ritorno in classe anche degli studenti delle scuole medie.

La piccola di Serino frequenta la scuola di San Sossio, fa sapere il sindaco Vito Pelosi. Che su Facebook annota: «Tutti i contatti diretti sono già in isolamento fiduciario e lo saranno fino a quando il loro tampone dara` esito negativo. Un tampone che scatterà dieci giorni dopo l'ultimo contatto».

Nuovi contagi ma anche nuovi guariti in Irpinia. «L’Asl mi ha comunicato che il tampone processato per un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, ha finalmente dato esito negativo al Covid-19 – dice il sindaco Pasquale De Santis -. Finisce l’incubo per un nostro concittadino. Scende a 5 il numero dei positivi nel nostro Comune. Ma continuate sempre ad agire responsabilmente».

Intanto a San Martino Valle Caudina si attente il risultato dei 200 tamponi a cui sono stati sottoposti altrettanti residenti al drive-in di Cervinara ieri. Un maxi screening sanitario che punta a circoscrivere il contagio da covid, esploso in paese negli ultimi giorni, dopo una cena tra adolescenti.

Complessivamente in Irpinia dall'inizio della seconda ondata della pandemia ci sono stati 9.578 casi, tra guariti e decessi. Solo ad Avellino 1.247 contagi totali, a Montoro 572, a Avella 380, a Mercogliano 295, a Ariano Irpino 292, a Monteforte Irpino 274, a Cervinara 231.