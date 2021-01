Candelora, arriva Luxuria. "Mamma Schiavona salvaci dal Covid" Luxuria: abbiamo bisogno della luce della nostra Madonna

Candelora ai tempi del Covid, niente festa ma solo preghiere e con gli ingressi contingentati per ogni messa nel Santuario di Montevergine. Ma come ogni anno sul Monte Partenio, nel Santuario di Mamma Schiavona arriverà Vladimir Luxuria, madrina d'eccezione della tradizione che si rinnova intatta nel suo senso autentico di fede, tipicita' e spiritualità. "Quest’anno è una Candelora diversa dagli altri anni, senza assembramenti ma con la stessa spiritualità e devozione - spiega Luxuria-.

Abbiamo bisogno della luce di Mamma Schiavona, come salvó dalla morte due giovani omosessuali adesso Le chiediamo di salvarci dalle tenebre della pandemia, dalle difficoltà economiche, dal pessimismo. Pregherò a Montevergine senza telecamere che mi inquadrano, voglio essere osservata solo dagli occhi misericordiosi della nostra Madonna".

Vista l'affluenza di pellegrini e visitatori che ogni anno in questa ricorrenza si registra al Santuario di Montevergine e la necessità di consentire lo svolgimento delle celebrazioni religiose in armonia con i protocolli di sicurezza anti-contagio, si è ritenuto necessario predisporre, con i rappresentanti di tutte le parti coinvolte, un piano dettagliato.

Quest’anno non è previsto alcun evento per la Festa della Candelora, dunque si terranno esclusivamente le celebrazioni religiose presso il Santuario di Montevergine, previste alle ore 9:00, alle ore 11:00 e alle ore 13:00.

L'accesso al Santuario sarà consentito ad un massimo di 200 persone per ogni Santa Messa, obbligatorio il controllo della temperatura attraverso il termo-scanner posto all'ingresso del Santuario e l'utilizzo della mascherina.

LL'arrivo in vetta sarà possibile solo in Funicolare. Non ci saranno navette né sarà consentito l'arrivo a Montevergine con pullman o mezzi propri. La strada per Montevergine, infatti, come disposto dalla Prefettura, sarà interdetta al traffico veicolare.

La Funicolare funzionerà con corse continue dalle ore 8:00 alle ore 15:00 ogni mezz'ora e, per l'occasione, è stato predisposto un biglietto unico andata/ritorno al costo di 5 euro.

Per consentire il rispetto del distanziamento ad ogni corsa ed evitare gli assembramenti, è necessario PRENOTARE il proprio posto in Funicolare telefonando allo 0825 789000 dalle ore 7:30 alle ore 13:30 o in altri orari al centralino Air allo 0825 2041 oppure scrivendo una e-mail con nome, cognome e orario della corsa scelta a funicolare@air-spa.it