Il Covid spegne la Candelora. Pochi pellegrini e niente balli Trans e femminielli i grandi assenti a Montevergine

Candelora ai tempi del Covid in tono minore a Montevergine. Pochissimi i pellegrini arrivati in vetta, al Santuario, per le sole messe tra varchi, controlli e procedure anti contagio. Seicento i prenotati in funicolare, unico mezzo autorizzato per scalare il Partenio, e Santuario blindato da forze dell'ordine e volontari per evitare assembramenti. Fedeli riuniti in preghiera per le messe e canti e tammorre "silenziati" per scongiurare rischiosi assembramenti. Composti e ordinati gli artisti della musica popolare campana hanno comunque onorato con i canti della tradizione la Madonna. Invocazioni e preghiere sul sagrato della chiesa, sulla scala Santa, ma nella Cappella dove viene esposto lo storico e amatissimo quadro della Madonna, ci sono state pochissime canzoni in onore della Madonna degli Ultimi.

"Quest'anno la tradizione si rinnova nel senso autentico della fede religiosa - spiega l'Abate don Riccardo Luca Guariglio -. Una festa che, forse, quest'anno è ancora più autentica e carica di senso religioso".