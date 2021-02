Vallata, un ufficio per le adesioni alla campagna vaccinale Il sindaco Leone ha annunciato l'iniziativa per agevolare la procedura riservata agli over 80

Contagi in ambito famigliare sotto la lente di ingrandimento, attenzione massima in tutta l'Irpinia mentre si registrano nuove iniziative per fronteggiare la pandemia di Covid-19 ed avanzare verso un graduale ritorno alla normalità. A Vallata sta per essere attivato un ufficio dedicato, a cui inoltrare, online, le adesioni dei cittadini oltre gli 80 anni di età per la campagna di vaccinazione. Il sindaco Giuseppe Leone ha comunicato che, a partire dai prossimi giorni, sarà fruibile uno sportello in modo da snellire l'iter delle richieste che verranno poste in essere direttamente presso i medici di famiglia e fornire assistenza telematica alle famiglie che riscontrassero difficoltà nella procedura. Per quanto riguarda l'ultimo bollettino provinciale, relativo alle ultime 24 ore, sono 60 i positivi rilevati sui 780 tamponi analizzati. Il rapporto tra contagi e test processati sale al 7,7 per cento in provincia di Avellino e di oltre due punti percentuali rispetto al giorno precedente, quando era pari al 5,1 per cento. I dati in Irpinia, da inizio luglio, si aggiornano così a 9.925 casi di Coronavirus. Le vittime del Covid-19 in Irpinia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 231.