Vertenza IIA: Maraia chiama tutti a raccolta ad Ariano Il monito: "Con l'uscita di Leonardo significa che lo Stato sta andando via dall'Irpinia"

Domani presso il Palazzo degli Uffici alle ore 18.00 si terrà un'assemblea pubblica per dire No alla svendita di Industria Italiana Autobus. L'unica azienda che in Italia produce bus anche 100% elettrici, secondo il Ministero del Made in Italy deve essere svenduta a un privato.

L'assemblea di mercoledì 15 Maggio alle ore 18.00 presso il palazzo degli uffici di Ariano Irpino è stata organizzata dal deputato Generoso Maraia.

"Parteciperanno il presidente della provincia Buonopane, i sindaci di Ariano e Grottaminarda, Toni Ricciardi e tutte le rappresentanze sindacali nella speranza che l'invito sia colto anche da tutti i deputati e senatori eletti in Irpinia.

L'uscita di Leonardo spa dalla compagine societaria di IIA significa che lo Stato sta andando via dalla provincia di Avellino. In questa parte di sud abbiamo bisogno dello Stato contro l'avanzare della camorra e Industria Italiano Autobus è un presidio di legalità perché fino a oggi è stata una azienda di proprietà del Ministero del Made in Italy.

A Roma il nuovo Governo Meloni sembra aver cambiato idea per questo abbiamo bisogno di tutti i parlamentari irpini, dei consiglieri regionali, sindaci, sindacati e cittadini per spiegare al Ministro Urso che bisogna confrontarsi con gli operai dentro lo stabilimento in provincia di Avellino per capire che Iia è viva e vegeta, piena di ordini e lavoro, con uno stabilimento nuovo di zecca e tanti giovani che hanno messo su famiglia grazie alla politica che per una volta ha fatto qualcosa di buono nel sud dove la disoccupazione fa scappare via i cervelli e le energie migliori."

All'assemblea è stata invitata a partecipare la cittadinanza per supportare gli operai in un momento molto difficile, dove è in gioco la loro dignità oltre che il loro lavoro.