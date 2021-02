Montoro, 129 positivi in paese. Incubo focolaio dopo una festa Tre i cluster tra Borgo, Banzano e Torchiati.Contagi a catena dopo una festa di 18 in una masseria

Covid, risale la curva dei contagi in Irpinia. 75 le nuove persone risultate positive al coronavirus e sono 2 i morti in poche ore al Moscati di Avellino. Si tratta di un 90enne di San Martino e di un 54 americano che presentava altre patologie. L’uomo un californiano in vacanza da alcuni parenti, era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio, oggi il decesso. Il 90enne ex falegname, di San Martino Valle Caudina, comune dove si sono registrati 50 casi e cinque vittime nel giro di poche settimane è morto questa mattina. Il sindaco Pasquale Pisano ha chiuso le scuole. “Il covid continua a portarsi via la vita di un nostro concittadino. Purtroppo – dice il primo cittadino del comune caudino – paghiamo anche una volta un prezzo troppo alto”.

Intanto preoccupa l'impennata di contagi ad Avellino dove sono otto i nuovi casi accertati. Ma le cose non vanno meglio a Montoro dove i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 14.Tre minicluster isolati tra loro, che hanno innescato contagi a catena in alcuni nuclei familiari. Tre le frazioni interessate: Torchiati, Borgo e Banzano. In uno dei casi a scatenare l’infezione sarebbe stato un momento di convivialità e ritrovo, in occasione di una festa di 18 anni celebrata in una masseria, in concomitanza della tradizionale uccisione del maiale, usanza tipica del mese di gennaio nelle aree interne della Campania. Negli altri due casi si tratterebbe di sequenze di contagi ben accertare e circoscritte rispetto ad alcune attività commerciali. Ma procedono spedite le operazioni di accertamento sanitario, grazie al drive in zonale, che stanno riuscendo a mappare con precisione il contagio in paese.