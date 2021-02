Covid, muore anziana al Moscati. Lutto a Mercogliano Terzo decesso in poche ore nell'ospedale di Avellino

È deceduta questa sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati di Avellino, una paziente 85enne di Mercogliano (Av), ricoverata dal 29 gennaio.

Si tratta del terzo decesso in poche ore ad Avellino. Questa mattina nel Covid Hospital del capoluogo irpino c'erano state altre due vittime. A perdere la vita un 90enne di San Martino Valle Caudina ed un turista americano di soli 54 anni. L'uomo, un californiano, era arrivato in Irpinia per fare visita a dei parenti. Era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio e presentava altre serie patologie. Intanto risale vertiginosamente la curva dei contagi: 75 quelli segnalati dall'Asl nelle ultime 24 ore. Nella sola Montoro ben 14 i nuovi positivi che fanno salire a 129 i casi Covid nel comune della Valle dell'Irno.