Covid. 2mila studenti positivi. In Irpinia è allerta ad Avella Il dato complessivo campano e quello provinciale. Ecco il report

Sono duemila gli studenti contagiati dal Coronavirus in Campania. E' il calcolo riferito alle indagini sanitarie effettuate negli ultimi 7 giorni, dopo l’apertura delle scuole. Ecco i dati che emergono dal report dell'Unità di Crisi che ha analizzato l'andamento della curva del contagio tra gli studenti, in base proprio alla riapertura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Dati che arrivano dalle 5 province, come rintracciato dalle 7 Asl distribuite nell'intera regione Campania.

Le maggiori criticità si riscontrano a Napoli e Caserta. I dati relativi alla provincia di Avellino illustrano un quadro meno allarmante con i contagi di bambini nella fascia 0-5 anni che ammontano a 11 sui 445 complessivi rilevati in regione; 17 casi sono riferiti all'Irpinia nella fascia 6-10 anni su 540 in Campania; 6 su 306 tra gli 11 e i 13 anni; 25 su 618 tra i 14 ed i 19 anni.

Nella classifica complessiva, tra i primi 20 posti con criticità arancione, spuntano le scuole dei comuni di Morra De Sanctis, Sant’Angelo all’Esca e Vallata. Per quanto riguarda invece l’andamento percentuale dei positivi in Campania negli ultimi 15 giorni svettano il comune di Avella secondo e Atripalda undicesimo.

“A seguito della positività di alunni, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e l’Istituto Comprensivo Mons. Guerriero hanno attivato immediatamente tutte le procedure previste per la gestione dei casi e degli eventuali focolai di Covid-19 nella scuola e nei servizi educativi - fanno sapere dal Centro Operativo Comunale Protezione Civile – Comune di Avella -. Pertanto tutti i diretti interessati saranno informati e saranno disposte le misure di sicurezza necessarie. Le azioni di controllo e monitoraggio sono continue. Si comunica inoltre che si sta provvedendo alla sanificazione delle classi e degli spazi comuni rispettando tutti i protocolli adottati.

Invitiamo la popolazione al rispetto della quarantena fiduciaria per i minori delle classi interessate e a mantenere la calma, evitando la CORSA AL TAMPONE, che fatto precocemente ha scarsa attendibilità, in quanto scientificamente devono trascorrere almeno cinque giorni dall’ultimo contatto Covid perché possa considerarsi valido!!!

Preghiamo i genitori di non diffondere notizie false attraverso i social e whattaspp ma di attenersi alle disposizioni poste in essere dall’Istituto e dal Comune di Avella che assicureranno lo svolgimento delle lezioni in sicurezza. Si invitano i genitori e la cittadinanza a diffondere notizie ufficiali diramate dalla dirigenza scolastica e dal Comune di Avella attraverso i canali ufficiali o presso le sedi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e comunicazioni".

Il sistema degli alert è stato introdotto in quanto, come impone il Tar, ogni realtà richiede risposte differenti. L’invito, rivolto a Sindaci e Prefetti, è di adottare provvedimenti in base alla contingenza locale e sulla base del colore di classificazione.