De Vito: "Covid sotto controllo. Attivi per le vaccinazioni" Il sindaco di Aquilonia: "Bisaccia possibile punto di raduno, piena assistenza agli over 80"

Il contenimento dei contagi, il maltempo e la campagna di vaccinazione anti Covid-19, con priorità agli over 80. A Ottopagine.it, il sindaco di Aquilonia, Giancarlo De Vito, ha tracciato un punto a 360 gradi sulla situazione nel Comune Altirpino: “Qui ad Aquilonia stanno rispettando in maniera molto attenta tutte quelle che sono le restrizioni previste dal Dpcm così come le misure di sicurezza. Attualmente ci sono 8 concittadini positivi al Covid-19, nessuno dei quali ricoverati in ospedale. Sette di questi 8 sono in fase di ultimazione dei 14 giorni di isolamento domiciliare, sono già al decimo giorno e, quindi, nessun problema particolare, sono tutti in casa.”

Nella notte ha iniziato a nevicare. Scuole chiuse. L'ordinanza, a firma del sindaco, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: “Ho sentito un po' tutti in sindaci dei Comuni vicini e, per questa allerta neve che ci è arrivata, abbiamo deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Ci aggiorneremo sull'evolversi della situazione nella giornata di lunedì. La decisione di chiudere è stata, ovviamente, presa in accordo con la preside e con l'istituto omni-comprensivo di Lacedonia. Se si dovesse confermare questa ondata di maltempo, con problemi esclusivamente relativi alla viabilità, a causa della neve, analizzeremo la situazione e prenderemo ulteriori provvedimenti.”

Piena assistenza agli ultraottantenni per l'adesione alla campagna vaccinale: “I miei collaboratori hanno preparato un comunicato da affiggere. Per gli anziani, per gli ultraottantenni, andare a capire quali sono le regole e cosa devono fare diventa un po' complicato. Stiamo cercando di chiarirle e di renderle il più possibile comprensibili. Probabilmente, poi, con l'aiuto del COC, andremo nelle abitazioni degli ultraottantenni a spiegarlo di persona. Noi seguiremo in maniera pedissequa tutto quello che è previsto. Sembrerebbe che, per Aquilonia, punto di raduno, per le vaccinazioni, dovrebbe essere l'ex ospedale di Biscaccia. So che è in valutazione anche questa soluzione, piuttosto che Calitri. In ogni caso faremo la scelta migliore e, certamente, con il COC e l'amministrazione, accompagneremo noi, personalmente, gli anziani che non abbiano modo di raggiungere, da soli, la località designata dove vaccinarsi.”