Sostituzione fune traente, weekend senza Funicolare Corse sospese per il Santuario sabato e domenica

Funicolare, corse sospese per il Santuario nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 febbraio. Lo stop ai servizi di collegamento Mercogliano-Montevergine si è reso necessario per consentire la sostituzione della fune traente.

Air Mobilità, società che ha la gestione dell’impianto della Funicolare, ha stanziato per questo intervento oltre 80.000 euro, di cui 55.816 euro per l’acquisto della nuova bobina dalla Teufelberger-Redaelli di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, azienda leader nella produzione di funi di acciaio ad alte prestazioni; 25.500 euro per la messa in opera, affidata alla Prodigi Srl di Chieti.

La sostituzione della fune traente, che dai collaudi effettuati rientrava ancora nei parametri di sicurezza, era già stata prevista nel piano di programmazione delle attività manutentive dell’impianto di risalita, definito dal direttore d’esercizio della Funicolare, l’ingegnere Carmine Alvino.

I lavori dureranno circa una settimana e i servizi di collegamento Mercogliano-Montevergine riprenderanno regolarmente già nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio, seguendo la programmazione delle corse con orario invernale fino al prossimo 30 aprile.