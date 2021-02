IIA: presentato a Flumeri il nuovo bus a metano liquido Modello unico in Europa a basso impatto ambientale nel rispetto delle misure anti Covid

Ha fatto tappa un Irpinia a Flumeri il tour itinerante di Industria Italiana Autobus per presentare alle aziende italiane di trasporto pubblico il nuovo Citymood a Lng (Gas Naturale Liquefatto).

Autobus dall’anima verde, l’ultimo prodotto di Industria Italiana Autobus rappresenta il primo passo verso la sostenibilità ambientale nelle città, oltre al comfort di viaggio.

“Industria Italiana Autobus, oltre ad aver localizzato la produzione dei propri veicoli in Italia, ha intrapreso un piano di rinnovamento della propria gamma prodotto nell’ottica della sostenibilità ambientale. Il percorso già iniziato con il lancio del nuovo veicolo a gas metano liquido - afferma l'amministratore delegato Giovanni De Filippis - continuerà con la commercializzazione dei nuovi elettrici nel 2021 e arriverà, successivamente all’idrogeno, creando sul territorio nazionale un’industria innovativa e capace di sviluppare e valorizzare nuove competenze e posti di lavoro”.

Un'industria sempre più innovativa con prospettive occupazionali serie e concrete come auspicato dal deputato arianese Generoso Maraia, vero e proprio trascinatore di questo grande traguardo raggiunto in sinergia con le forze sindacali e gli operai, autori di una grande lotta, molti dei quali oggi in pensione e sostituiti da una forza lavoro giovane e dinamica pronta a misurarsi a livello internazionele.