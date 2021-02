Serino, tour nell'Antico Borgo e alla frazione San Giacomo Serie di appuntamenti legata al progetto "Le Vie della Bellezza" dell'amministrazione comunale

Prosegue la serie di appuntamenti da tour virtuale che si inserisce nel progetto "Le Vie della Bellezza", promosso dall'amministrazione comunale di Serino, guidata dal primo cittadino, Vito Pelosi, e sviluppato via social dall'assessore con delega alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo, Sabino Matta. È stata la settimana che ha proposto il viaggio innovativo nella Chiesa di San Giovanni Evangelista nell'Antico Borgo di Ferrari e nel Convento di San Francesco alla frazione San Giacomo. "Lo scopo è di educare le generazioni future nonché di far rivivere agli anziani il patrimonio culturale di Serino. - ricorda Matta - Solo conoscendo il passato e meglio la storia della nostra comunità, si possono gettare le basi per un futuro consapevole e migliore". Il progetto lega l'opportunità di far visitare - da remoto - i monumenti storici di Serino confermando le attenzioni dovute per il rispetto delle norme anti covid-19 a quella di consentire ai serinesi lontani dall'Irpinia di rivedere luoghi vissuti in passato.